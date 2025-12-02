Staffel 3Folge 3
ReißausJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 3: Reißaus
45 Min.Ab 6
Der neue Freund von Angies Mutter, der Chirurg Dr. Rohit Haldar, stellt Everett und Shade ein, nachdem die Patientendaten seiner Klinik für kosmetische OPs gehackt wurden. Ein Erpresser verlangt ein Lösegeld für die persönlichen Daten der Kunden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Private Eyes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.