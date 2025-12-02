Zum Inhalt springenBarrierefrei
Private Eyes

Staffel 3Folge 3
Reißaus

Private Eyes

Folge 3: Reißaus

45 Min.Ab 6

Der neue Freund von Angies Mutter, der Chirurg Dr. Rohit Haldar, stellt Everett und Shade ein, nachdem die Patientendaten seiner Klinik für kosmetische OPs gehackt wurden. Ein Erpresser verlangt ein Lösegeld für die persönlichen Daten der Kunden.

Private Eyes
Private Eyes

