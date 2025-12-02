Zum Inhalt springenBarrierefrei
Private Eyes

Staffel 4Folge 2
Vater unter Verdacht

Private Eyes

Folge 2: Vater unter Verdacht

45 Min.Ab 6

Don verkauft überraschenderweise Suppe auf einem "Street-Food-Festival". In der Zwischenzeit raubt eine maskierte Person nebenan einen Supermarkt aus und Angie und Shade müssen herausfinden, wer hinter dem Überfall steckt.

