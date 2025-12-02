Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 3
Auf der Suche nach Angie

Auf der Suche nach AngieJetzt kostenlos streamen

Private Eyes

Folge 3: Auf der Suche nach Angie

45 Min.Ab 12

Angie wird von einem Gangster entführt und setzt all ihre Fähigkeiten ein, um den Verbrecher zu Fall zu bringen. Shade und Tex machen sich auf die Suche nach ihr und entdecken dabei einen vertuschten Skandal eines Autokonzerns.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Private Eyes
MOVIESPHERE

Private Eyes

Alle 5 Staffeln und Folgen