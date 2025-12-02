Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 4Folge 4
Die Wahrheit ist irgendwo da draußen

Folge 4: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen

45 Min.Ab 6

Der besorgte Larry bittet Angie und Shade um Hilfe, weil er den Eindruck hat, dass seine Frau sich zunehmend merkwürdig verhält. Die Privatdetektive folgen ihr und stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine mysteriöse Alien-Sekte.

