Staffel 4Folge 5
Weiße RosenJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 5: Weiße Rosen
45 Min.Ab 12
Angie und Shade werden ins Krankenhaus zu einer mexikanischen Schauspielerin gerufen. Die Hauptdarsteller ihrer Telenovela werden von beinahe tödlichen Missgeschicken und einem seit Jahrzehnten ungelösten Mord heimgesucht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Private Eyes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.