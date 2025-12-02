Zum Inhalt springenBarrierefrei
Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 6
Auf dem Campus

Private Eyes

Folge 6: Auf dem Campus

45 Min.Ab 12

Eine Studentin wird in den mysteriösen Diebstahl eines wertvollen Comics verwickelt. Da Zoe gerade auf einem Kongress ist, suchen Shade und Angie Unterstützung bei Liam, Jules und Becca, um der Sache auf den Grund zu gehen.

