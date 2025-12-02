Staffel 4Folge 6
Private Eyes
Folge 6: Auf dem Campus
45 Min.Ab 12
Eine Studentin wird in den mysteriösen Diebstahl eines wertvollen Comics verwickelt. Da Zoe gerade auf einem Kongress ist, suchen Shade und Angie Unterstützung bei Liam, Jules und Becca, um der Sache auf den Grund zu gehen.
