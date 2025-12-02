Staffel 5Folge 2
Private Eyes
Folge 2: Mörderisches Klassentreffen
45 Min.Ab 12
Um vor ihrer ehemaligen besten Freundin Jada nicht allein dazustehen, nimmt Angie kurzerhand Shade zu ihrem High-School-Treffen mit. Als die beiden dort ankommen, erwartet sie eine Leiche und fordert die ganze Aufmerksamkeit des Duos.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.