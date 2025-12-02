Staffel 5Folge 6
Angie, schieß los!!Jetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 6: Angie, schieß los!!
45 Min.Ab 12
Während die Privatdetektive zwei Freunde besuchen, werden die Cowboystiefel des Helden "Billy the Kid" aus einem örtlichen Museum entwendet. Als der Verdacht auf Angies Freund Rory fällt, macht sie sich mit Shade auf die Suche nach Billys Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Private Eyes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.