Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 6
Angie, schieß los!!

Angie, schieß los!!Jetzt kostenlos streamen

Private Eyes

Folge 6: Angie, schieß los!!

45 Min.Ab 12

Während die Privatdetektive zwei Freunde besuchen, werden die Cowboystiefel des Helden "Billy the Kid" aus einem örtlichen Museum entwendet. Als der Verdacht auf Angies Freund Rory fällt, macht sie sich mit Shade auf die Suche nach Billys Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Private Eyes
MOVIESPHERE

Private Eyes

Alle 5 Staffeln und Folgen