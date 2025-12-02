Staffel 5Folge 8
Private Eyes
Folge 8: Damen- Gambit
45 Min.Ab 12
Shade und Angie ermitteln in einem Raubüberfall auf einen Drag Club. Der Fall ist komplizierter als es zuerst den Anschein hatte. Die emotionale Offenheit der Drag Queens bringt das Ermittlerduo zum Nachdenken, ihre eigenen Gefühle auszudrücken.
