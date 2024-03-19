Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Jung, männlich, gewaltbereit – Wie wird der Hass gestoppt?

PULS 4Staffel 2024Folge 10vom 19.03.2024
52 Min.Folge vom 19.03.2024

Nehmen die Gewalttaten, vor allem gegen Frauen, zu? Werden die Täter jünger? Wie können jugendliche Opfer besser geschützt werden? Und können verstärkte Integrationsmaßnahmen die Gewaltexzesse verhindern? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im “Pro und Contra”-Studio Ewa Ernst-Dziedzic, Sascha Flatz, Caroline Culen und Karl Mahrer.

