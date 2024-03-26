Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Krieg in Nahost – Soll Israel die Waffen niederlegen?

PULS 4Staffel 2024Folge 11vom 26.03.2024
In "Pro und Contra" geht es um das neuerliche Ringen für eine friedliche Lösung des Konflikts im Nahen Osten. Muss Israel von seinen Kriegszielen abrücken? Kann es eine gute Lösung für beide Seiten geben? Und wann wird Kritik an Israel zu Antisemitismus? Diese und andere Fragen diskutieren bei Manuela Raidl im “Pro und Contra”-Studio Ariel Muzicant, Nadine Sayegh, Hannes Swoboda und Danielle Spera.

