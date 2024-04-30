Pro und Contra: Kündigungswellen und Arbeitskampf - Verspielen wir unseren Wohlstand?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 16: Pro und Contra: Kündigungswellen und Arbeitskampf - Verspielen wir unseren Wohlstand?
52 Min.Folge vom 30.04.2024
Wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe? Droht die Abwanderung von Produktionsstätten ins Ausland? Sollen Arbeitnehmer:innen länger oder kürzer als bisher arbeiten? Und wie kommen wir zu mehr qualifizierten Arbeitskräften? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Martin Ohneberg, Therese Niss, Anna Svec und Barbara Teiber.
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4