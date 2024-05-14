Pro und Contra: Mensch oder Maschine – Wer hat die Kontrolle? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 18: Pro und Contra: Mensch oder Maschine – Wer hat die Kontrolle?
54 Min.Folge vom 14.05.2024
Am 4Gamechangers Festival sowie bei “Pro und Contra Spezial” auf PULS 4, PULS 24 und JOYN diskutiert am Dienstag eine hochkarätige Runde darüber, was uns “Künstliche Intelligenz” an Nutzen oder Gefahren bringen kann. Das diskutieren bei Gundula Geiginger auf der großen 4Gamechangers-Bühne Vanessa Cann, Ursula Poznanski, Collien Ulmen-Fernandes, Sepp Hochreiter, Wolfgang Leindecker und Othmar Karas.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4