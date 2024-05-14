Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Mensch oder Maschine – Wer hat die Kontrolle?

PULS 4Staffel 2024Folge 18vom 14.05.2024
54 Min.Folge vom 14.05.2024

Am 4Gamechangers Festival sowie bei “Pro und Contra Spezial” auf PULS 4, PULS 24 und JOYN diskutiert am Dienstag eine hochkarätige Runde darüber, was uns “Künstliche Intelligenz” an Nutzen oder Gefahren bringen kann. Das diskutieren bei Gundula Geiginger auf der großen 4Gamechangers-Bühne Vanessa Cann, Ursula Poznanski, Collien Ulmen-Fernandes, Sepp Hochreiter, Wolfgang Leindecker und Othmar Karas.

PULS 4
