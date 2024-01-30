Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Türkise Wahlkampfstrategie - Kampfansage oder Einladung an die FPÖ?

PULS 4Staffel 2024Folge 3vom 30.01.2024
Pro und Contra: Türkise Wahlkampfstrategie - Kampfansage oder Einladung an die FPÖ?

Pro und Contra: Türkise Wahlkampfstrategie - Kampfansage oder Einladung an die FPÖ? Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 3: Pro und Contra: Türkise Wahlkampfstrategie - Kampfansage oder Einladung an die FPÖ?

52 Min.Folge vom 30.01.2024

ÖVP-Chef Karl Nehammer ruft zum Jahr der Entscheidung und feiert in seiner inoffiziellen Wahlkampf-Auftaktrede Leitkultur und Leistungsträger. Mit dem Programm, das „gestaltet” und nicht “spaltet“, so Nehammer, soll die FPÖ geschlagen werden. Kann der Plan gelingen? Darüber diskutieren in Pro und Contra Claudia Plakolm, Eva-Maria Holzleitner, Gerald Loacker und Rainer Nowak.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 2 Staffeln und Folgen