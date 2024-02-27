Pro und Contra: Böhmermann-Eklat und Medien-Hetze – Wie viel Meinung ist erlaubt?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 7: Pro und Contra: Böhmermann-Eklat und Medien-Hetze – Wie viel Meinung ist erlaubt?
51 Min.Folge vom 27.02.2024
Wie weit kann Satire gehen? Gibt es in Österreich eine linken Medienblase? Und ist die Unabhängigkeit des ORF in Gefahr? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im “Pro und Contra”-Studio Heinz-Christian Strache, Stefanie Groiss-Horowitz, Eva Schütz, Klaus Oppitz und Florian Klenk.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4