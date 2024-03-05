Pro und Contra: Vorwahlen in den USA - Wer fürchtet sich vor einem Präsidenten Trump?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 8: Pro und Contra: Vorwahlen in den USA - Wer fürchtet sich vor einem Präsidenten Trump?
51 Min.Folge vom 05.03.2024
Was kann Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur noch verhindern? Welche Folgen hätte seine Wiederwahl für Europa und die internationalen Krisenherde? Und wie kann Amtsinhaber Joe Biden an Stärke gewinnen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im “Pro und Contra”-Studio George Weinberg, Hannelore Veit, Werner Fasslabend, Maggie Childs und Robin Lumsden.
Pro und Contra
