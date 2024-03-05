Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Vorwahlen in den USA - Wer fürchtet sich vor einem Präsidenten Trump?

PULS 4Staffel 2024Folge 8vom 05.03.2024
Folge 8: Pro und Contra: Vorwahlen in den USA - Wer fürchtet sich vor einem Präsidenten Trump?

51 Min.Folge vom 05.03.2024

Was kann Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur noch verhindern? Welche Folgen hätte seine Wiederwahl für Europa und die internationalen Krisenherde? Und wie kann Amtsinhaber Joe Biden an Stärke gewinnen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im “Pro und Contra”-Studio George Weinberg, Hannelore Veit, Werner Fasslabend, Maggie Childs und Robin Lumsden.

