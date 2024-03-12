Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Mächtige Persönlichkeiten, willige Politik – Wo beginnt die Korruption?

PULS 4Staffel 2024Folge 9vom 12.03.2024
Folge 9: Pro und Contra: Mächtige Persönlichkeiten, willige Politik – Wo beginnt die Korruption?

52 Min.Folge vom 12.03.2024

Welchen Einfluss haben erfolgreiche Unternehmer:innen auf die Politik? Warum hält sich Korruption so hartnäckig? Und was können Untersuchungsausschüsse eigentlich bewirken? Diese und andere Fragen diskutieren bei Corinna Milborn im "Pro und Contra"-Studio Andreas Hanger, Nina Tomaselli, Kai Jan Krainer, Franz Fiedler und Peter Hochegger.

PULS 4
