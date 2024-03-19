Pro und Contra: Jung, männlich, gewaltbereit – Wie wird der Hass gestoppt? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 10: Pro und Contra: Jung, männlich, gewaltbereit – Wie wird der Hass gestoppt?
52 Min.Folge vom 19.03.2024
Nehmen die Gewalttaten, vor allem gegen Frauen, zu? Werden die Täter jünger? Wie können jugendliche Opfer besser geschützt werden? Und können verstärkte Integrationsmaßnahmen die Gewaltexzesse verhindern? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im “Pro und Contra”-Studio Ewa Ernst-Dziedzic, Sascha Flatz, Caroline Culen und Karl Mahrer.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4