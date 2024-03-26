Pro und Contra: Krieg in Nahost – Soll Israel die Waffen niederlegen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 11: Pro und Contra: Krieg in Nahost – Soll Israel die Waffen niederlegen?
51 Min.Folge vom 26.03.2024
In "Pro und Contra" geht es um das neuerliche Ringen für eine friedliche Lösung des Konflikts im Nahen Osten. Muss Israel von seinen Kriegszielen abrücken? Kann es eine gute Lösung für beide Seiten geben? Und wann wird Kritik an Israel zu Antisemitismus? Diese und andere Fragen diskutieren bei Manuela Raidl im “Pro und Contra”-Studio Ariel Muzicant, Nadine Sayegh, Hannes Swoboda und Danielle Spera.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1.PULS 4