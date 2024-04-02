Deutschland darf kiffen – Vorbild für Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 02.04.2024: Deutschland darf kiffen – Vorbild für Österreich?
52 Min.Folge vom 02.04.2024
Sollte kiffen auch in Österreich erlaubt sein? Bringt eine Legalisierung mehr Vorteile oder mehr Gefahren? Und drohen künftig Probleme durch österreichischen “Kiff-Tourismus” im Nachbarland? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio Laura Sachslehner, Ralph Schallmeiner, Paul Burger, Arkadiusz Komorowski und Amon Barth.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2024, Season 2026: ProSiebenSat.1 PULS 4