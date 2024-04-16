Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Ist ein israelischer Gegenschlag alternativlos?

PULS 4Staffel 2024Folge 14vom 16.04.2024
52 Min.Folge vom 16.04.2024

Der Iran hat seine langjährige Drohung wahr gemacht und erstmals in seiner Geschichte seinen erklärten Erzfeind Israel direkt angegriffen. Welche Konsequenzen kann ein möglicher Gegenschlag Israels haben? War die internationale Politik gegenüber dem Mullah-Regime bisher zu nachsichtig? Und was bedeutet diese Situation für die Lage in Gaza? Diese und andere Fragen diskutieren bei Thomas Mohr im „Pro und Contra“-Studio Ariel Muzikant, Martha Bißmann, Heinz Gärtner und Martin Engelberg.

