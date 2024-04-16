Pro und Contra: Ist ein israelischer Gegenschlag alternativlos?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 14: Pro und Contra: Ist ein israelischer Gegenschlag alternativlos?
52 Min.Folge vom 16.04.2024
Der Iran hat seine langjährige Drohung wahr gemacht und erstmals in seiner Geschichte seinen erklärten Erzfeind Israel direkt angegriffen. Welche Konsequenzen kann ein möglicher Gegenschlag Israels haben? War die internationale Politik gegenüber dem Mullah-Regime bisher zu nachsichtig? Und was bedeutet diese Situation für die Lage in Gaza? Diese und andere Fragen diskutieren bei Thomas Mohr im „Pro und Contra“-Studio Ariel Muzikant, Martha Bißmann, Heinz Gärtner und Martin Engelberg.
