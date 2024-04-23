Pro und Contra: Tanken verboten – Fährt uns das E-Auto in die richtige Richtung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 15: Pro und Contra: Tanken verboten – Fährt uns das E-Auto in die richtige Richtung?
51 Min.Folge vom 23.04.2024
Sind E-Autos der Schlüssel zur Klimawende im Verkehr? Sollten wir in Zukunft ganz auf das Auto verzichten? Und welche Umweltmaßnahmen muss die Politik rasch umsetzen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Stefan Kaineder, Johannes Schmuckenschlager, Georg Brasseur und Sigrid Stagl.
