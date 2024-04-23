Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Tanken verboten – Fährt uns das E-Auto in die richtige Richtung?

PULS 4Staffel 2024Folge 15vom 23.04.2024
51 Min.Folge vom 23.04.2024

Sind E-Autos der Schlüssel zur Klimawende im Verkehr? Sollten wir in Zukunft ganz auf das Auto verzichten? Und welche Umweltmaßnahmen muss die Politik rasch umsetzen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Stefan Kaineder, Johannes Schmuckenschlager, Georg Brasseur und Sigrid Stagl.

