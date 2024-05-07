Pro und Contra: Farb-Attacken, Uni-Camps und Palästinenser-Fahnen – Wo endet der Protest und wo beginnt Antisemitismus? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 17: Pro und Contra: Farb-Attacken, Uni-Camps und Palästinenser-Fahnen – Wo endet der Protest und wo beginnt Antisemitismus?
52 Min.Folge vom 07.05.2024
Wo endet die Kritik an der israelischen Regierung und wo beginnt Antisemitismus? Nimmt der Judenhass weltweit in besorgniserregendem Ausmaß zu? Und wo endet die Meinungsfreiheit? Diese und andere Fragen diskutieren bei Corinna Milborn im „Pro und Contra“-Studio Awi Blumenfeld, Souad Lamroubal, Rusen Timur Aksak, Daniel Kapp und David Sonnenbaum.
