Folge 19: Pro und Contra Spezial vom 21.05.2024
Ein "Pro und Contra Spezial" zum Thema Rechtsruck in Europa. Gäste sind Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ Oberösterreich), Ex-Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, Autor Robert Menasse, Ex-AfD-Chefin Frauke Petry und die Europa-Aktivistin und Politikerin Nini Tsiklauri (VOLT). Gundula Geiginger moderiert.
