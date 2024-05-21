Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Spezial vom 21.05.2024

PULS 4Staffel 2024Folge 19vom 21.05.2024
52 Min.Folge vom 21.05.2024

Ein "Pro und Contra Spezial" zum Thema Rechtsruck in Europa. Gäste sind Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ Oberösterreich), Ex-Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, Autor Robert Menasse, Ex-AfD-Chefin Frauke Petry und die Europa-Aktivistin und Politikerin Nini Tsiklauri (VOLT). Gundula Geiginger moderiert.

