Pro und Contra: Asylland Österreich - Ist Abschreckung die Lösung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 4: Pro und Contra: Asylland Österreich - Ist Abschreckung die Lösung?
52 Min.Folge vom 06.02.2024
Wie kann eine Bezahlkarte der österreichischen Asylpolitik nützen? Wie lässt sich eine Obergrenze für Asylanträge rechtlich umsetzen? Und bringt die europäische Gesamtstrategie beim Asylrecht die lang erhoffte Wende? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Ewa Ernst-Dziedzic, Roland Fürst, Wolfgang Hattmannsdorfer und Wilfried Embacher.
Pro und Contra
Produktion:AT, 2019
