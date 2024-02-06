Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Asylland Österreich - Ist Abschreckung die Lösung?

PULS 4Staffel 2024Folge 4vom 06.02.2024
52 Min.Folge vom 06.02.2024

Wie kann eine Bezahlkarte der österreichischen Asylpolitik nützen? Wie lässt sich eine Obergrenze für Asylanträge rechtlich umsetzen? Und bringt die europäische Gesamtstrategie beim Asylrecht die lang erhoffte Wende? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Ewa Ernst-Dziedzic, Roland Fürst, Wolfgang Hattmannsdorfer und Wilfried Embacher.

PULS 4
