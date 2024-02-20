Pro und Contra: Putins Kurs der Vernichtung – Wie hart soll Europa reagieren?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 6: Pro und Contra: Putins Kurs der Vernichtung – Wie hart soll Europa reagieren?
52 Min.Folge vom 20.02.2024
Wie lange kann sich die Ukraine noch gegen die russischen Angriffe stemmen? Welche Folgen hat Putins harter Kurs gegen seine Kritiker:innen? Und wie hart muss Europa gegen Russland vorgehen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Vasyl Khymynets, Lukas Mandl, Wolfgang Bogensberger, Bettina Röhl, Thomas Roithner und Gerald Karner.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4