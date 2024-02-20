Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Putins Kurs der Vernichtung – Wie hart soll Europa reagieren?

PULS 4Staffel 2024Folge 6vom 20.02.2024
52 Min.Folge vom 20.02.2024

Wie lange kann sich die Ukraine noch gegen die russischen Angriffe stemmen? Welche Folgen hat Putins harter Kurs gegen seine Kritiker:innen? Und wie hart muss Europa gegen Russland vorgehen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Vasyl Khymynets, Lukas Mandl, Wolfgang Bogensberger, Bettina Röhl, Thomas Roithner und Gerald Karner.

