Pro und Contra: Böhmermann-Eklat und Medien-Hetze – Wie viel Meinung ist erlaubt?

PULS 4Staffel 2024Folge 7vom 27.02.2024
51 Min.Folge vom 27.02.2024

Wie weit kann Satire gehen? Gibt es in Österreich eine linken Medienblase? Und ist die Unabhängigkeit des ORF in Gefahr? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im “Pro und Contra”-Studio Heinz-Christian Strache, Stefanie Groiss-Horowitz, Eva Schütz, Klaus Oppitz und Florian Klenk.

