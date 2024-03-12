Pro und Contra: Mächtige Persönlichkeiten, willige Politik – Wo beginnt die Korruption?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 9: Pro und Contra: Mächtige Persönlichkeiten, willige Politik – Wo beginnt die Korruption?
52 Min.Folge vom 12.03.2024
Welchen Einfluss haben erfolgreiche Unternehmer:innen auf die Politik? Warum hält sich Korruption so hartnäckig? Und was können Untersuchungsausschüsse eigentlich bewirken? Diese und andere Fragen diskutieren bei Corinna Milborn im "Pro und Contra"-Studio Andreas Hanger, Nina Tomaselli, Kai Jan Krainer, Franz Fiedler und Peter Hochegger.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4