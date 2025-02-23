Pro und Contra: Deutschland hat gewähltJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 10: Pro und Contra: Deutschland hat gewählt
51 Min.Folge vom 23.02.2025
PULS 24-Infochefin Corinna Milborn begrüßt eine hochkarätige Runde zu einem "Pro und Contra Spezial". Zu den Ergebnissen der deutschen Bundestagswahl diskutieren im PULS 24-Studio unter anderem Vito Cecere, Dirk Sterman, Frauke Petry und Lena Schilling.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4