Pro und Contra Spezial: Chaostage in Österreich - Ist Kanzler Kickl fix?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 05.01.2025: Pro und Contra Spezial: Chaostage in Österreich - Ist Kanzler Kickl fix?
114 Min.Folge vom 05.01.2025
Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS sind gescheitert. Als Folge ist Karl Nehammer als Kanzler und ÖVP-Chef zurückgetreten. Ex-Generalsekretär Christian Stocker hat dessen Posten nun übernommen und will mit der FPÖ verhandeln.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 Puls 4