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Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Chaostage in Österreich - Ist Kanzler Kickl fix?

PULS 24Folge vom 05.01.2025
Pro und Contra Spezial: Chaostage in Österreich - Ist Kanzler Kickl fix?

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Folge vom 05.01.2025: Pro und Contra Spezial: Chaostage in Österreich - Ist Kanzler Kickl fix?

114 Min.Folge vom 05.01.2025

Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS sind gescheitert. Als Folge ist Karl Nehammer als Kanzler und ÖVP-Chef zurückgetreten. Ex-Generalsekretär Christian Stocker hat dessen Posten nun übernommen und will mit der FPÖ verhandeln.

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