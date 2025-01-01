Pro und Contra Spezial: Kann jeder Kanzler?
Pro und Contra Spezial: Kann jeder Kanzler?
Welche Persönlichkeit braucht man, um in der Politik erfolgreich zu sein? Wie viel Inszenierung gibt es in der Politik? Diesen und anderen Fragen geht Schauspielerin und Sängerin Nina Proll im zweiteiligen Dokutainment-Format „Kann ich Kanzler?“ nach. Im Anschluss diskutiert sie bei Gundula Geiginger im Studio mit PR-Berater Wolfgang Rosam, Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz sowie „Profil“-Journalistin Eva Linsinger darüber.
