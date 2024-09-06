Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 06.09.2024
51 Min.Folge vom 06.09.2024

Welche Persönlichkeit braucht man, um in der Politik erfolgreich zu sein? Wie viel Inszenierung gibt es in der Politik? Diesen und anderen Fragen geht Schauspielerin und Sängerin Nina Proll im zweiteiligen Dokutainment-Format „Kann ich Kanzler?“ nach. Im Anschluss diskutiert sie bei Gundula Geiginger im Studio mit PR-Berater Wolfgang Rosam, Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz sowie „Profil“-Journalistin Eva Linsinger darüber.

