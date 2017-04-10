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Pro und Contra

Pro und Contra vom 10.04.2017

PULS 4Staffel 1Folge 100vom 10.04.2017
Pro und Contra vom 10.04.2017

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Folge 100: Pro und Contra vom 10.04.2017

52 Min.Folge vom 10.04.2017Ab 6

Grauenhafte Bilder von Getöteten und Verwundeten des Giftgas-Einsatzes in Syrien gehen um die Welt. Präsident Baschar al-Assad hat vermutlich nicht zum ersten Mal zu diesem abscheulichen Kampfstoff gegriffen. US-Präsident Donald Trump zeigt sich erschüttert von den Bildern getöteter Kinder, lässt als Vergeltung einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien bombardieren und stellt weitere Interventionen in Aussicht. Russland wiederum hält zu seinem Verbündeten Assad und vereitelt jede UNO-Resolution gegen das syrische Regime. Assad kündigt an, dass mit dem US-Militärschlag, eine rote Linie überschritten sei. Weil sich Ost und West nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen können, sterben täglich weitere Menschen. Und das 6 seit Jahren. Soll die USA weitere Militärschläge gegen Assad verüben? Wo bleiben internationale Organisationen wie die UNO oder die EU in diesem Krieg? Und wovon träumt die syrischen Opposition in Österreich?

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