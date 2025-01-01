Eiszeit zwischen Russland und dem Westen - Wer ist schuld an der Eskalation?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 101: Eiszeit zwischen Russland und dem Westen - Wer ist schuld an der Eskalation?
52 Min.Ab 6
Die Schlagzeilen erinnern an den Kalten Krieg: Mordanschläge, Ausweisungen von Diplomaten und Info-Krieg zwischen Ost und West. Es diskutieren Leigh Turner, Johann Gudenus und Ivan Rodionov. Moderation: Corinna Milborn.
Pro und Contra
