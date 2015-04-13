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Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.04.2015

PULS 4Staffel 1Folge 103vom 13.04.2015
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.04.2015

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Folge 103: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.04.2015

52 Min.Folge vom 13.04.2015Ab 6

Sei es bei der jüngsten Debatte um ein "Pograpschverbot", den korrekten Text der Bundeshymne oder die kontroversen Aussagen von Volksmusiker Andreas Gabalier: In Österreich prallen feministische Forderungen immer stärker auf konservative Gegenstimmen. Die meinen: Toleranz gelte heutzutage für jeden – außer für jene, die eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte fordern. Wir fragen deshalb: Welche Werte brauchen wir? Ganze Folge Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.04.2015

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