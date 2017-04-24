Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 24.04.2017Jetzt kostenlos streamen
Folge 114: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 24.04.2017
52 Min.Folge vom 24.04.2017Ab 6
Vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahl in Frankreich und dem Erfolg von Donald Trump bei den US-Wahlen fragen wir: Unterwandern Soziale Netzwerke, Algorithmen und Fake News die Demokratie - wem nützen sie?
