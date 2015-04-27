Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 27.04.2015Jetzt kostenlos streamen
Folge 117: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 27.04.2015
Folge vom 27.04.2015
Die Masern sind zurück in Österreich: Im Jahr 2015 wurden bislang knapp 150 Masernerkrankungen registriert – das sind mehr als im gesamten Vorjahr. Die Krankheit könnte laut Gesundheitsministerium mit einer Durchimpfungsrate von 95 Prozent ausgerottet sein, doch im impfmüden Österreich liegt sie nur bei 80 Prozent. Ganze Folge vom 27.04.2015
