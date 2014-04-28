Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 28.04.2014Jetzt kostenlos streamen
Folge 118: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 28.04.2014
52 Min.Folge vom 28.04.2014Ab 6
Ist unser Essen noch echt? Wenn das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU wirklich in Kraft tritt, fürchten viele Österreicher um die Qualität unseres Essens. Wir diskutieren, was auf uns zukommen könnte - und wie die politischen Parteien dazu stehen. Ganze Folge vom 28.04.2014
Copyrights:© Puls4