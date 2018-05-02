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Pro und Contra

Sparen, Kürzen und mehr Arbeit - Ist der Sozialstaat in Gefahr?

PULS 4Staffel 1Folge 122vom 02.05.2018
Sparen, Kürzen und mehr Arbeit - Ist der Sozialstaat in Gefahr?

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Folge 122: Sparen, Kürzen und mehr Arbeit - Ist der Sozialstaat in Gefahr?

51 Min.Folge vom 02.05.2018Ab 6

Werden wir in Zukunft länger arbeiten müssen? Sind das die nötigen Reformen für die Wirtschaft oder wird der Sozialstaat damit langsam abgeschafft?

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