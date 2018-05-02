Sparen, Kürzen und mehr Arbeit - Ist der Sozialstaat in Gefahr?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 122: Sparen, Kürzen und mehr Arbeit - Ist der Sozialstaat in Gefahr?
51 Min.Folge vom 02.05.2018Ab 6
Werden wir in Zukunft länger arbeiten müssen? Sind das die nötigen Reformen für die Wirtschaft oder wird der Sozialstaat damit langsam abgeschafft?
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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