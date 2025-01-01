Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hat der Rechtspopulismus ausgedient?

Hat der Rechtspopulismus ausgedient?

Folge 128: Hat der Rechtspopulismus ausgedient?

53 Min.

Sie ist die neue Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl im Herbst 2017. Am Montag, den 8. Mai absolviert sie ihren ersten TV-Auftritt als Gast bei PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn in "Pro und Contra" um 22:35 Uhr live auf PULS 4. Sie diskutiert u.a. mit Star-Autor und Feindbild der Rechten, Robert Menasse, über rechte Parteien und deren Strahlkraft.

