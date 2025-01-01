Hat der Rechtspopulismus ausgedient?Jetzt kostenlos streamen
Folge 128: Hat der Rechtspopulismus ausgedient?
53 Min.Ab 6
Sie ist die neue Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl im Herbst 2017. Am Montag, den 8. Mai absolviert sie ihren ersten TV-Auftritt als Gast bei PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn in "Pro und Contra" um 22:35 Uhr live auf PULS 4. Sie diskutiert u.a. mit Star-Autor und Feindbild der Rechten, Robert Menasse, über rechte Parteien und deren Strahlkraft.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4