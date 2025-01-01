Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Orban, FPÖ und AFD: Rücken Sie Europa nach rechts?

PULS 4Staffel 1Folge 128
Orban, FPÖ und AFD: Rücken Sie Europa nach rechts?

Orban, FPÖ und AFD: Rücken Sie Europa nach rechts?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 128: Orban, FPÖ und AFD: Rücken Sie Europa nach rechts?

52 Min.Ab 6

Rund um die EU-Wahl am 26. Mai vernetzen sich rechte Parteien, um eine neue Allianz zu bilden. Den Kern dazu bilden Italiens Innenminister Salvini, Ungarns Premier Orban, die FPÖ in Österreich und die deutsche AfD. Die Rechten Europas einen vor allem zwei Themen: Mehr Macht für die Nationalstaaten und der Kampf gegen die Migration. Für linke und liberale Kräfte ist die internationale Allianz der Nationalen eine Schreckensvorstellung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen