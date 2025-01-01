Orban, FPÖ und AFD: Rücken Sie Europa nach rechts?Jetzt kostenlos streamen
Folge 128: Orban, FPÖ und AFD: Rücken Sie Europa nach rechts?
52 Min.Ab 6
Rund um die EU-Wahl am 26. Mai vernetzen sich rechte Parteien, um eine neue Allianz zu bilden. Den Kern dazu bilden Italiens Innenminister Salvini, Ungarns Premier Orban, die FPÖ in Österreich und die deutsche AfD. Die Rechten Europas einen vor allem zwei Themen: Mehr Macht für die Nationalstaaten und der Kampf gegen die Migration. Für linke und liberale Kräfte ist die internationale Allianz der Nationalen eine Schreckensvorstellung.
