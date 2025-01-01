Pro und Contra - Der AustriaNews Talk mit Manuela Raidl / Thema: Causa Karl-Heinz Grasser - Wann wird sie beendet?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 135: Pro und Contra - Der AustriaNews Talk mit Manuela Raidl / Thema: Causa Karl-Heinz Grasser - Wann wird sie beendet?
38 Min.
Nach brisanten Aussagen im Korruptions-Untersuchungsausschuss wittert die Staatsanwaltschaft neue Verdachtsmomente gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Außerdem hat der Oberste Gerichtshof in Liechtenstein nun die Ausfolgung der Grasser-Unterlagen an Österreich für zulässig erklärt. Der ehemalige Societyliebling spricht von einer "Menschenjagd" auf ihn. Wie lange soll Karl-Heinz Grasser noch im Ermittlervisier bleiben und kann der Akt Grasser nun endlich beendet werden?
