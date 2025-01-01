Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der AustriaNews Talk mit Manuela Raidl / Thema: Causa Karl-Heinz Grasser - Wann wird sie beendet?

PULS 4Staffel 1Folge 135
38 Min.Ab 6

Nach brisanten Aussagen im Korruptions-Untersuchungsausschuss wittert die Staatsanwaltschaft neue Verdachtsmomente gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Außerdem hat der Oberste Gerichtshof in Liechtenstein nun die Ausfolgung der Grasser-Unterlagen an Österreich für zulässig erklärt. Der ehemalige Societyliebling spricht von einer "Menschenjagd" auf ihn. Wie lange soll Karl-Heinz Grasser noch im Ermittlervisier bleiben und kann der Akt Grasser nun endlich beendet werden?

