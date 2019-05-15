Wie werden wir in Zukunft mobil sein?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 135: Wie werden wir in Zukunft mobil sein?
53 Min.Folge vom 15.05.2019Ab 6
Autofahrer fühlen sich bereits jetzt stark belastet durch Steuern und Benzinpreise. Doch viele können und wollen nicht auf ihren PKW verzichten, müssen doch mehr als 2 Millionen Österreicher täglich oder wöchentlich an ihre Arbeitsplätze pendeln. Für Experten ist klar: Die Zukunft der Mobilität wird elektrisch sein. Bei Greenpeace Deutschland geht man noch weiter: Ziel dort ist eine Stadt ohne private PKWs, an deren Platz Fahrradstreifen und Straßenbahnschienen kommen sollen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4