Pro und Contra

Wie werden wir in Zukunft mobil sein?

PULS 4Staffel 1Folge 135vom 15.05.2019
Wie werden wir in Zukunft mobil sein?

Folge 135: Wie werden wir in Zukunft mobil sein?

53 Min.Folge vom 15.05.2019Ab 6

Autofahrer fühlen sich bereits jetzt stark belastet durch Steuern und Benzinpreise. Doch viele können und wollen nicht auf ihren PKW verzichten, müssen doch mehr als 2 Millionen Österreicher täglich oder wöchentlich an ihre Arbeitsplätze pendeln. Für Experten ist klar: Die Zukunft der Mobilität wird elektrisch sein. Bei Greenpeace Deutschland geht man noch weiter: Ziel dort ist eine Stadt ohne private PKWs, an deren Platz Fahrradstreifen und Straßenbahnschienen kommen sollen.

