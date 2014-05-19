Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 News Wahlarena vom 19.05.2014

PULS 4Staffel 1Folge 139vom 19.05.2014
86 Min.Folge vom 19.05.2014Ab 6

Am 25. Mai wird auch in Österreich ein neues Europaparlament gewählt. Falls Sie noch nicht wissen, wen Sie dabei wählen sollen: Wir liefern Ihnen vielleicht eine Entscheidungshilfe. Zu Gast bei Corinna Milborn und Peter Rabl sind Eugen Freund (SPÖ), Paul Rübig (ÖVP), Harald Vilimsky (FPÖ), Ulrike Lunacek (Grüne), Angelika Mlinar (NEOS) und Ewald Stadler (REKOS). Ganze Folge vom 19.05.2014

