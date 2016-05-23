Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 23.05.2016

PULS 4Staffel 1Folge 144vom 23.05.2016
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 23.05.2016

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 23.05.2016Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 144: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 23.05.2016

52 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 6

Bleibt das Land in zwei Lager gespalten oder kann der neue Präsident die Bürger wieder einen? Welche Rolle wird der neue Kanzler Christian Kern spielen und wird Österreich wirklich von einem neuen politischen Stil profitieren? Ganze Folge vom 23.05.2016

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen