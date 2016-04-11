Wer wird Präsident? Das Duell vom 11.04.2016Jetzt kostenlos streamen
Folge 15: Wer wird Präsident? Das Duell vom 11.04.2016
74 Min.Folge vom 11.04.2016Ab 6
Rudolf Hundstorfer (SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ) treffen in einem Duell aufeinander. Wer kann am meisten überzeugen und wer hat das Zeug Österreichs nächster Bundespräsident zu werden? Ganze Folge vom 11.04.2016
