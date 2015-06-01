Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 01.06.2015

PULS 4Staffel 1Folge 152vom 01.06.2015
Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 01.06.2015

Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 01.06.2015Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 152: Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 01.06.2015

53 Min.Folge vom 01.06.2015Ab 6

Das Abkommen zwischen der EU und den USA hat mächtige Unterstützer, doch vor allem Österreich leistet Widerstand. In kaum einem anderen Land der EU ist die Bevölkerung so skeptisch gegenüber dem Abkommen wie in Österreich. Da haben es die Befürworter aus Industrie und Wirtschaft schwer. Bei uns diskutieren darüber unter anderem die Starköchin Sarah Wiener und der ehemalige "profil"-Außenpolitik-Chef Georg Hoffmann-Ostenhof. Ganze Folge vom 01.06.2015

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen