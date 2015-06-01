Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 01.06.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 152: Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 01.06.2015
53 Min.Folge vom 01.06.2015Ab 6
Das Abkommen zwischen der EU und den USA hat mächtige Unterstützer, doch vor allem Österreich leistet Widerstand. In kaum einem anderen Land der EU ist die Bevölkerung so skeptisch gegenüber dem Abkommen wie in Österreich. Da haben es die Befürworter aus Industrie und Wirtschaft schwer. Bei uns diskutieren darüber unter anderem die Starköchin Sarah Wiener und der ehemalige "profil"-Außenpolitik-Chef Georg Hoffmann-Ostenhof. Ganze Folge vom 01.06.2015
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4