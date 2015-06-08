Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 08.06.2015

PULS 4Staffel 1Folge 159vom 08.06.2015
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 08.06.2015

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 08.06.2015Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 159: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 08.06.2015

52 Min.Folge vom 08.06.2015Ab 6

"Tabubruch" und "Schande" - oder doch ein "gelungenes Experiment"? Nur fünf Tage nach der Landtagswahl hat das Burgenland eine neue Koalition mit ungewohnten Farben: Rot und Blau. Die Meinungen über das Bündnis gehen sogar innerhalb der SPÖ weit auseinander. Die Burgenländischen Roten stehen scheinbar geschlossen hinter ihrem Landeshauptmann, während vor allem die Wiener SPÖ und die Parteijugend rebellieren. Ganze Folge vom 08.06.2015

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen