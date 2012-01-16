Pro und Contra vom 16.01.2012 - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 16: Pro und Contra vom 16.01.2012 - Teil 1
38 Min.Folge vom 16.01.2012Ab 6
Unsere Regierung tüftelt an einem Sparpaket. Wir diskutieren über die Auswirkungen unter anderem mit Claus J. Raidl und der ehemaligen ÖH-Vorsitzenden Sigrid Maurer.
© Puls4