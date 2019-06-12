Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

PULS 4Staffel 1Folge 163vom 12.06.2019
Folge 163: Rauchverbot, Parteispenden und Co. - Wie wird der Wahlkampf Österreich verändern?

53 Min.Folge vom 12.06.2019Ab 6

Eineinhalb Jahre türkis-blaue Eintracht gingen mit dem Skandal um das Ibiza-Video abrupt zu Ende. Nun offenbaren sich die Gräben zwischen den Parteien: So könnte etwa die Aufhebung des Rauchverbots wieder gekippt werden. Doch nicht nur beim Rauchen sind die ehemaligen Partner auf Konfrontationskurs: Die Karfreitagsregelung und die 140 km/h-Abschnitte auf Autobahnen sind nur einige der gemeinsamen Projekte, die plötzlich wackeln. Wie nachhaltig konnte Türkis-Blau das Land verändern? Für welche Gesetze wie Rauchen, Parteifinanzierung oder Karfreitag gibt es neue Mehrheiten? Und auf welche Art von Wahlkampf können wir uns in den nächsten Monaten einstellen? Gäste der Diskussion, moderiert von Corinna Milborn: Sepp Schellhorn, Nationalratsabgeordneter und Gastronom, Neos; Andreas Khol, ehemaliger Klubobmann und Nationalratspräsident, ÖVP; Udo Landbauer, geschäftsführender Klubobmann, FPÖ Niederösterreich und Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend.

